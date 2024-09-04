• زيارة البرهان إلي الصين جاءت متأخرة عن موعدها وتوقيتها الذي طلبته القيادة الصينية قبل 4 سنواتٍ خَلَون .. واحتفاء الصين الرسمية بوصول البرهان اليوم تأكيد علي رغبة بكين في توطيد وتجزير العلاقة مع الخرطوم ..
• الصين قدّمت كل مايمكن أن تقدمه دولة لتأسيس وترسيخ علاقاتها الاستراتيجية مع السودان والذي ضرب إعصار الثورة المصنوعة جدار علاقته مع الصين نزولاً علي فيتو أمريكي غير معلن منع حمدوك وشتات حكومته من تجديد حبل وصال علاقة السودان بالصين والتي بلغت أوج شأنها سنوات الإنقاذ ..
• أن تأتي متأخراً خيرٌ من غيابك .. والعبرة أن تنتهز الفرصة التي قد لا تأتي مرة أخري .. ففي زماننا هذا لاتجري مياه العلاقات الدولية بذات الخط في ذات الزمان ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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