كادقلي

جاءنا خبر حزين وهو رحيل (الرفيقة) المعلمة الشجاعة سراجة حسن برنجي في مدينة الدبيبات وهم في طريقهم (الطويل) من كادقلي متوجهين الى الأبيض( نتحفظ عن ذكر المسار)، كانت المرحومة سراجة ضمن مرضى الكلى الذين انتهت في مدينتهم كادقلي محاليل العلاج والأدوية اللازمة لذلك، كنا تابعنا مركز غسيل الكلى بمدينة كادقلي حيث كلفنا الرفيق المرحوم مهندس منصور صديق منصور بصيانة وامداد مركز غسيل الكلى بمايلزم، وقد قام منصور حينها بالعمل بأكمل وجه ولكن بعد حصار مدينة كادقلي من قبل الحركة الشعبية الحلو وتجاهل كل الظروف التي خلقها الحصار وما تسببه للمواطنين من ظروف كارثية، توقف المركز ببطء حتى خرج عن الخدمة، وقد اطلقنا نداءات متعددة لفك هذا الحصار والسماح بحرية الحركة للمواطنين، اخرها اول امس للسماح للإسعاف الذي يحمل مرضى الكلى فقط بالعبور، ولكن كالعادة تعاملوا معنا باستخفاف وتجاهل، اضطرّ المعنيين بهذه الرحلة لسلك طريق طويل يوصلهم الى الأبيض بدلا عن الخمس ساعات الي اكثر من ثلاث ايام.

كل قادة الجيش الشعبي في كاودا والجقيبة وكويا وجوبا والذين يقطعون الطريق في منطقة الكرقل يعرفون الرفيقة الأستاذة سراجة معرفة جيدا وبل منهم ابناء عشيرتها ولهم علاقات سابقة معها او افراد اسرتها، فهم ضمن من استقبلوا الحركة الشعبية وفتحوا لهم البيوت إبان اتفاقية السلام٢٠٠٥م ومن قبل تحملوا فظاعات الأجهزة الأمنية بسبب الحركة الشعبية، وتفاعلوا معها ومع كل مناشطها وكانوا ضمن قيادتها في كادقلي ومرتا والريف الشرقي، لا اريد ذكر أسماء القادة ولكنهم حتما سيقرؤون هذه التغريدة وسيؤنبهم ضميرهم تجاه ما تسببوا فيه من مشاكل حقيقية للمواطنين وهم يسعون لتحقيق مكاسبهم السياسية.