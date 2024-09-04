حادث مرورى يؤدى الى وفاة (10) شخص وإصابة (11) اخرين بمنطقة اركويت بولاية نهر النيل

أدى حادث مرورى وقع بمنطقة اركويت اثر اصطدام عربة دفار قادم من امدرمان وعربة هايس قادمة من منطقة الجكيكة أدى الى وفاة عدد (10) مواطنين وإصابة (11) اخرين تم نقلهم لمستشفى الجكيكة لتلقى العلاج وحالتهم مستقرة

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) بان الحادث وقع بمنطقة اركويت بين عربه دفار قادم من أم درمان وبه عدد (٢) فرد و الهايس قادم من مستشفي الجكيكة وعلى متنه عدد (١٩) شخص على إثر الحادث.

توفى عدد (10) أشخاص من العربة الهايس فيما توفى سائق العربة الدفار وقد اتخذت شرطة المرور السريع المتمة كافة الإجراءات وتم اسعاف المصابيين الي مستشفي الجكيكة و فتح بلاغ تحت المواد (٥٧/٦٢/٦٦ أ ب ج) فيما تم تحرير ارانيك (٨) جنائى للمتوفين والمصابين

وتسليم جميع الجثامين لذويهم تحت إشراف النيابة .

المكتب الصحفي للشرطة