(7) إصابات وسط المواطنين جراء قصف المليشيا لاحياء المدنيين

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور محمد إبراهيم أن عدد الإصابات التي وصلت مستشفى النو(7)إصابات وسط المواطنين إثر القصف المدفعي الذي نفذته المليشيا المتمردة اليوم الأربعاء على حارات الثورة بمحلية كرري.

وقال لم يتسنى للوزارة حصر الحالات التي لم تصل مستشفى النو.

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