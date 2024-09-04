بادي يشكل لجنة لتنظيم السفر عبر مطار الدمازين

الفريق أحمد العمدة بادي اصدر الفريق أحمد العمدة بادي حاكم اقليم النيل الأزرق اليوم قرارا بتشكيل لجنة لتنظيم السفر عبر مطار الدمازين برئاسة العقيد أحمد محمد علي موسى وعضوية ممثلين للفرقة الرابعة مشاة والشرطة وجهاز الامن والمخابرات وشعبة الاستخبارات واخرين.

وتختص اللجنة بوضع ضوابط السفر عبر مطار الدمازين ووجه القرار جهاز الامن والاستخبارات بتفتيش المسافرين منعا للجريمة. سونا

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