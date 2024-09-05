شاهد بالفيديو.. “التيك توكر” السوداني أبو أحمد يظهر بعد غيبة.. يلقب نفسه بملك “الجكسي” ويلوم متابعيه على عدم السؤال عنه

أطل التيك توكر السوداني الشهير أبو أحمد على متابعيه عبر مقطع فيديو بعد فترة طويلة من الغياب عن مواقع التواصل.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر التيك توكر الذي يلقب نفسه باسم الصاروخ الصيني في فيديو وهو يتحدث ويلوم متابعيه على عدم السؤال عنه طوال فترة غيابه.

أبو أحمد والذي حقق شهرة واسعة باستضافته للجنس اللطيف في جولاته على “تيك توك” أطلق على نفسه لقب جديد, ووصف نفسه بأنه (ملك الجكسي) وسط سخرية الجمهور والمتابعين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)