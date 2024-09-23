مدير عام الشرطة يبحث القضايا ذات الإهتمام المشترك مع والى الولاية الشمالية

إستقبل مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محي الدين بمكتبه والى الولاية الشمالية المكلف الأستاذ عابدين عوض الله محمد بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئؤن المالية واللواء شرطة أحمد على إدريس رئيس هيئة الإمداد مشرف القطاع الشمالى والعميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمى بإسم قوات الشرطة وخلال اللقاء أكد مدير عام قوات الشرطة أن الشرطة تضطلع بواجباتها الدستورية والقانونية فى بسط الأمن وتحقيق الإستقرار وإشاعة الطمأنينة فى نفوس المواطنين.

مبينا أن الولاية الشمالية وبحكم موقعها تعتبر من الولايات الإستراتيجية التى يجب إحكام عمليات تأمينها ومكافحة الجريمة بها وجدد سيادته دعم رئاسة الشرطة لكافة أنشطة وبرامج شرطة الولاية حتى تضطلع بمهامها فى حماية الأرواح والممتلكات وتقديم معاملات خدمية متطورة ومتميزة

وفى تصريح ( للمكتب الصحفى للشرطة) أشار والى الولاية الى إستقرار الأوضاع الأمنية والجنائية بالولاية بفضل التعاون وعمليات التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية مضيفا أن شرطة الولاية تقوم بدور كبير وتبذل جهود مقدرة فى تعزيز عمليات الأمن والإستقرار وذلك عبر انتشارها الواسع بكافة ربوع الولاية وحدودها الممتدة على طول (700) كلم وثمن سيادته مساهمات رئاسة الشرطة فى تقديم الدعم اللوجيستى والمساعدة لشرطة الولاية بتوفير إحتياجاتها .

المكتب الصحفي للشرطة