أطلت الإعلامية والمودل ونجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان, آلاء المبارك, على متابعيها في بث مباشر جديد.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد جاء ظهور المودل الشهيرة باسم “لوشي” رداً على سخرية الجمهور من قصتها التي سردتها مع أفراد الدعامة السريع وأثارت بها ضجة واسعة.
https://www.facebook.com/reel/8036838829768416
وهاجمت حسناء السوشيال ميديا, الجمهور الذي أطلق تعليقات ساخرة اتهمها فيها بالكذب ومحاولة تجميل صورة الدعم السريع قائلة: (عاملين فيها رجال أنزلوا الميدان).
كما أعلنت “لوشي” وبحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, تضامنها ووقفتها مع القوات المسلحة, وقالت: (كامل الحب لجيشنا وربنا ينصرنا على الجنجويد وحثالة المجتمع).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الحسناء “لوشي” ترد على سخرية الجمهور من قصتها مع الدعامة: (عاملين فيها رجال أنزلوا الميدان وكامل الحب لجيشنا وربنا ينصرنا على الجنجويد وحثالة المجتمع) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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