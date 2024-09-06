تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات واسعة بعد نشره على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الكوميديان السوداني الشاب محمد عبد المنعم الشهير بــ(جلواك), وهو حضور في إحدى الحفلات السودانية التي أقيمت بإحدى دول الخليج. وتفاعل جلواك, مع أغنيات مطرب الحفل وقدم معها فواصل من رقصة “القرد” التي اشتهرت في السودان, قديماً وسط ضحكات الحاضرين بالقاعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الكوميديان محمد جلواك يظهر مع إحدى الحسناوات خلال حفل خارج السودان يثير ضحكات الحاضرين بفاصل من رقصة “القرد” القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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