شاهد.. الإعلامية داليا الياس تهاجم ناشط نشر صور لها زعم أنها من احتفالها بعيد ميلادها ال 25 (إتقي الله وأرحمونا من قرفكم ده) والناشط يرد: (الإهانة وين هنا يا ولية انتي)

نشر ناشط سوداني ساخر صور للإعلامية والكاتبة الصحفية المعروفة داليا الياس, وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الصحفية المعروفة وهي تحتفل وتلوح بيدها وأمامها “تورتة”.

وزعم ناشر الصور أن المناسبة كانت احتفال الأستاذة داليا الياس, بعيد ميلادها ال 25 وهو ما أثار غضب الصحفية وجعلها ترد على مزاعمه وسخريته.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فإن الأمر أثار غضب داليا الياس, وجعلها تكتب رداً على منشوره: (عليك الله إتقي الله وأرحمونا من قرفكم ده… ده كان إحتفال قبل سنتين لما وصلت الصفحة ٥٠٠ ألف… خلوا عندكم شوية أخلاق وضمير وواقعية ربنا يهدينا ويهديكم… عيد ميلاد شنو ونحن بنموت كل يوم؟! حسبي الله ونعم الوكيل في تفاهتكم ونواياكم السيئة…. ربنا ينتقم من كذبك وبهتانك في نظرك وعافيتك وعرضك في الدارين.).

رد الصحفية جعل الناشط يواصل سخريته, حيث رد قائلاً: (احتسبي الاجر يا داليا دي حسنات بس ما تهتمي ب الشفع الميديا ديل).

لتواصل داليا الياس, وتكتب تعليق آخر قالت فيه: (راجل بي دقنك وشايف روحك شافع؟!! إنت أدري بي نفسك طبعا… الله يكبرك ويعقلك ويخلص حقي منك ياااارب).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد انتهى النقاش برد الناشط الذي كتب: (ياا حاجة… و اني اشك انك حجيتي و شفتي بيت الله اصلآ زول صغرو عمرو الإهانة وين هنا ياا ولية انتي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)