فوائد الجوافة، تقوي المناعة وتحمي القلب من الأمراض

فوائد الجوافة، للصحة عديدة وهامة، نظرًا لما تحتوي عليه الجوافة من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، فتحتوي الجوافة على العديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة التي تجعلها خيارًا غذائيًا صحيًا.

أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية أن فوائد الجوافة لصحتك عديدة وهامة، ولابد من الاستفادة منها قدر الإمكان، فتعتبر هذه الفاكهة إضافة هامة لأي نظام غذائي صحي؛ سواء كنت تسعى لتعزيز جهاز المناعة، أو تحسين صحة القلب، أو الحفاظ على وزن صحي، فإن تناول الجوافة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على صحتك، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

من أبرز الفوائد الصحية للجوافة هو محتواها العالي من فيتامين C. يحتوي كوب واحد من الجوافة على ما يقرب من 377 ملغ من فيتامين C، وهو أكثر بكثير مما تحتويه البرتقالة. هذا الفيتامين يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز جهاز المناعة ويساهم في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا. كما يعمل فيتامين C كمضاد للأكسدة، مما يساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم التي يمكن أن تسبب ضررًا للخلايا وتؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

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