عقار يحذر من مغبة الزج بالقبائل فى الحرب علي النسيج الاجتماعي

حذر نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد مالك عقار إير من مغبة الدفع بأبناء القبائل إلى صفوف المليشيا المتمردة لمحاربة الدولة وأثر ذلك علي وحدة البلاد وتخريب النسيج الاجتماعي ، مشدداً علي اهمية أن يتم إستنفار الشباب والقادرين علي حمل السلاح تحت إمرة القوات المسلحة.

ووجه سيادته لدى لقائه اليوم بمكتبه وفد تنسيقية أبناء البنى هلبة بالسودان برئاسة الاستاذ بابكر حمدين، بضرورة أن تسهم التنسيقية فى معالجة إفرازات الحرب والحفاظ على التعايش السلمي . وأوضح رئيس وفد تنسيقية ابناء البنى هلبة فى تصريح صحفي أن زيارة الوفد تهدف الى تأكيد موقف القبيلة الداعم للقوات المسلحة ومؤسسات الدولة الشرعية بجانب موقفها الرافض لإنتهاكات مليشيا الدعم السريع وإدانتهم لما ارتكبته المليشيا من ممارسات طالت حقوق الإنسان وتخريب وتدمير المرافق المدنية.

كما اكد الوفد ان قبيلة البنى هلبة ستظل درع حصين للدولة السودانية من خلال مشاركة أبنائها في الإستنفار والمقاومة الشعبية وان القبيلة لن تتراجع عن دعم وحدة السودان وإستقلاليته، مشيرين الى إن دولة 56 هي دولة صنعها الأجداد الوطنيين لايجب التفريط فيها ، مطالبين الاحزاب السياسية والقوي المجتمعية بضرورة التكاتف من أجل هزيمة التمرد ومشروعه الإستعماري الذي يستهدف البلاد فى وحدتها ومواردها.

وأكد الوفد مواصلة التنسيقية للحملة التوعوية والتبصيرية مع كل الذين وقعوا فى فخ التمرد حتى يحيدوا عن هذا الخط الغير وطنى ويعودوا الى صف الدولة وحماية البلاد ، مشيرا إلى أن ممارسات المليشيا الغير أخلاقية تجعلها غير مؤهلة لان تلعب اي دور سياسي او أمني فى المستقبل.

سونا