حملة لضبط المخالفات التنظيمية والصحية بأسواق القضارف

نظمت إدارة المخالفات وترقية الأسواق ببلدية القضارف بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية اليوم حملة كبرى لضبط المخالفات التنظيمية والصحية داخل السوق العمومي حيث تمكنت من ضبط لحوم غير مطابقة للمواصفات الصحية والقانونية (الكيري) وتمت ابادتها فورا بواسطة الجهات المختصة. واكدت الاستاذة نبيلة يحي مدير إدارة المخالفات حرصها علي مواصلة الحملات التنظيمية والصحية في كافة احياء البلدية والسوق العمومي والأسواق الفرعية داعياً المواطنين اخذ الحذر وعدم شراء اللحوم غير متطابقة للمواصفات الصحية. كما نوهت إدارة المخالفات جميع أصحاب المحلات التجارية والتجار بالسوق العمومي والأسواق الفرعية والشوارع الرئيسية الذين لديهم لافتات اعلان امام متاجرهم عليهم الحضور إلى مكتب إدارة المخالفات بالوحدة الإدارية الشمالية سابقا خلال ٤٨ ساعة من تاريخ هذا الإعلان ومن يخالف يعرض نفسه للمسألة القانونية. ومن جهته شدد المدير التنفيذي لبلدية القضارف الاستاذ قسم السيد بلة ابراهيم علي ضرورة تطبيق القوانين الرادعة فيما يخص الضوابط والاشتراطات الصحية والتنظيمية وان بلدية القضارف عبر إدارة المخالفات تعمل جاهدة للقضاء علي الظواهر التنظيمية والصحية السالبة. سونا

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