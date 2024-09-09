تواضع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وزار بلادنا وسجّل زياراتٍ لمراكز الإيواء وبعض مرافقنا الصحية ..

قال الرجل إنه ( صُدِم ) بالمشاهد والمناظر المروعة لأطفال وكبار سن يفتقرون إلي أبسط المقومات والإحتياجات الطبية .. وقال إنه لم يكن يتوقع أن يكون الحال بهذا السؤ ..

ومع هذه البكائية الحزينة وقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في ذات خطأ أصحابه وزملائه في المنظمات الدولية الذين يتحاشون تسمية الأسماء بمسمياتها .. قال المدير الزائر إنه علي ( طرفي الصراع ) العمل علي تجنيب المدنيين في مناطق النزاع التعرض لأمراض الكوليرا والملاريا وسؤ التغذية .. يقول الرجل هذا وهو يعلم تمام العلم أن مليشيات التمرد قامت بتخريب كل المرافق الصحية في البلاد في مناطق إنتشارها وأنها فرضت دمّرت وأحرقت كل مخازن الأدوية ومن بينها أكبر مخازن تتبع لمنظمة الصحة العالمية بالسودان ..

شكراً عميقاً للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية لزيارته وتعاطفه معنا .. نأمل أن تكون زيارته هذه مقدمة لتصحيح الرسائل والتقارير المضللة التي تصل إلي المنظمة عن حقيقة الأوضاع الصحية بالسودان .. مما يؤسف له أن هنالك منظمة تنشط في تلفيق تقارير كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع الطبية والصحية في السودان وتعتمد منظمة الصحة العالمية تقاريرها .. المدهش أن هذه المنظمة المضللة تعمل بلا ترخيص .. ومن قلب مدينة بورتسودان !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد