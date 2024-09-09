محمد صلاح يريد البقاء في ليفربول من أجل الهداف التاريخي

قال النجم الإنجليزي السابق إيان رايت، إن النجم المصري محمد صلاح (32 عاماً) يريد البقاء في ليفربول؛ كي يسجل اسمه في تاريخ النادي، بعدما أصبح خامس هداف بـ214 هدفاً، لكن بمقدوره ملاحقة رقم إيان راش (346 هدفاً) إن مدد عقده.

وأضاف رايت: «لديّ انطباع بأن صلاح يريد البقاء في ليفربول لتحطيم الأرقام القياسية، فلنقل إن بقي 3 سنوات أخرى ستكون 10 سنوات من الخدمة المدهشة. أعتقد أنه سيبقى إن اختار النادي الإبقاء عليه رغم معرفتي بوجود تردد في تمديد عقد لاعب بالثلاثينات، لكنني أعتقد أنه استثناء بطريقة أدائه وبإعداد نفسه».

وتبقى من عقد صلاح 9 شهور فقط، وهو أعلى لاعبي ليفربول أجراً (350 ألف إسترليني أسبوعياً)، ويعتقد المحلل واللاعب السابق تروي ديني أن الأجر القياسي في تاريخ النادي هو ما يؤخر التجديد.

صحيفة الخليج