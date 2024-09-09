مقتل 21 مدنيا بقصف “الدعم السريع” على مدينة سنار

أفاد أطباء وناشطون سودانيون، الأحد، بمقتل 21 شخصا وإصابة عشرات المدنيين في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على سوق مدينة سنار (جنوب).

وقالت “شبكة أطباء السودان” (غير حكومية) في بيان: “قتل 21 شخصا وأصيب أكثر من 70 آخرين جراء قصف مدفعي للدعم السريع على سوق سنار مساء الأحد”.

وأضاف البيان: “تدين شبكة أطباء السودان المجزرة التي نفذتها الدعم السريع في حق المدنيين بسنار باستهدافها لمواقع تجمعات المواطنين بالأسواق ما أدى لخسائر كبيرة وسط المدنيين العزل”.

من جانبه، قال “تجمع شباب سنار” (ناشطون) في بيان: “تجاوز الحصر الأولى لعدد القتلى 20، مع وجود العديد من الإصابات، جراء القصف العشوائي الذي قامت به الدعم السريع داخل سوق سنار وحي الموظفين بالمدينة”.

وأوضح البيان أن “مستشفى سنار تشهد الآن حالة من الاكتظاظ الشديد مع تزايد الحاجة لكوادر طبية ومتبرعين بالدم” .

بدوره أفاد “نداء الوسط” (كيان أهلي) في بيان، بتجاوز عدد القتلى 20 شخصا وعشرات المصابين بينهم حالات حرجة جراء القصف الذي تعرضت له سنار، من قوات الدعم السريع.

وحتى الساعة 19:30 (ت.غ)، لم يصدر عن “الدعم السريع” تعليق على سقوط ضحايا في قصف لسوق سنار.

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، هاجمت “الدعم السريع” ولاية سنار، وسيطرت على عدد من مدنها بينها “سنجة” عاصمة الولاية في 29 من الشهر نفسه.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

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