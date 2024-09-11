وزير الصحة بالنيل الأبيض يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بمحلية الجبلين

استقبل الأستاذ حسين محمد الراجل المدير التنفيذي لمحلية الجبلين بمكتبه ظهر الثلاثاء الدكتور الزين سعد ادم المدير العام الوزير المكلف بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض ، بحضور العميد الركن خالد سليمان قائد اللواء (٧٠) مشاة بالجبلين والرائد محمد نصرالدين رئيس هيئة استخبارات اللواء (٧٠) والمهندس رحمة الإمام مدير هيئة مياه الشرب بالولاية والاستاذين ادريس يونس وفضل محمد أعضاء اللجنة العليا لترتيب زيارة والي النيل الأبيض لمحلية الجبلين والأستاذ احمد خميس مدير ديوان الزكاة بالمحلية والأستاذة فاطمة عبدالله ممثل مدير الخدمات الصحية بالمحلية وادارتي مستشفي الجبلين العسكري والمدني. وقال المدير التنفيذي لمحلية الجبلين ان زيارة الوزير ووفده المرافق تأتي بغرض الوقوف على مستوى الترتيبات الجارية للزيارة المرتقبة لوالي النيل الأبيض للمحلية والوقوف على سير العمل فيما يتعلق بتأهيل بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالمحلية والتي سيتم تدشينها خلال الزيارة ومن بينها محطة مياه الجبلين والتي شارف العمل فيها على نهاياته في صيانة وإعادة تأهيل المحطة وتركيب طلمبات جديدة بسعات اكبر من شأنها استيعاب الطلب المتزايد على خدمات المياه وتوسعة خطوط المياه ، بالإضافة لإعادة تأهيل وصيانة العنابر بالمستشفى العسكري بمدينة الجبلين بدعم من أمانة ديوان الزكاة بالولاية. كما استعرض المدير التنفيذي جهود المحلية فيما يتعلق بدعم الخدمات وايواء النازحين. من جانبه اشاد وزير الصحة بالحراك الكبير الذي تقوم به محلية الجبلين بقيادة المدير التنفيذي للمحلية ، كما اشاد بجهود المحلية ودورها في تعزيز الامن والاستقرار والذي بات يشكل هاجسا وتحديا كبيرا ، وقال الوزير ان وزارته تعتزم دعم الخدمات الصحية والعلاجية بمستشفى الجبلين المدني والعسكري حتى تتمكن من استيعاب الطلب المتزايد عليها نتيجة الاكتظاظ السكاني بفعل استقبال المحلية لالاف النازحين ، ودعا الوزير المحلية لتنفيذ تدخلات في الجانب الاقتصادي من شأنها المساهمة في احتواء ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين وذلك لتقليل الأثر الناتج عنها. ووقف الوزير والوفد المرافق له ميدانيا على سير العمل بمحطة مياه الجبلين ومستشفى الجبلين العسكري والمدني . سونا

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