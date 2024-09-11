شاهد بالفيديو.. شاب سعودي يتغنى بأغنية فنان الراب السوداني “حليم” الشهيرة “عيون كتير بنشوفها”

نشر شاب سعودي, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حظي بمشاهدات عالية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام الشاب السعودي, بتصوير مقطع فيديو مع صديقه وهو يدندن بإحدى الأغنيات السودانية. وتغنى السعودي, بأغنية فنان الراب السوداني المعروف حليم تاج السر, “عيون كتير بنشوفها”, وسط تفاعل الجمهور السوداني المتابع للمقطع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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