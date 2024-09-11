سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, من فتاتنين يتبعن لقوات الدعم السريع, التي دخلت في حرب ضد القوات المسلحة منذ أبريل من العام الماضي. وبحسب فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, فإن الفتاتين ظهرن يرتدين أزياء الدعم قوات الدعم السريع, ويتغزلن في جنوده. وقامت إحداهن بإشارة وصفها المتابعون بالفاضحة وغير الأخلاقية, حيث قالت موجهة حديثها لداعمي الجيش: (نحنا نمور وأسود وعيال دقلو ببلوا بل حار). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتيات تابعات لقوات الدعم السريع يثرن سخرية الجمهور بعد تلويحهن بإشارات فاضحة وغير أخلاقية (نحنا نمور وأسود وعيال دقلو ببلوا بل حار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.