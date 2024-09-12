التعايشي: هذه الحرب وكيفما انتهت عليه فهي تمثل نهاية دورة سياسية وبداية أخرى جديدة

قال عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي بإن هذه الحرب وكيفما انتهت عليه فهي تمثل نهاية دورة سياسية وبداية أخرى جديدة عمادها التأسيس وبناء الدولة وشروطها السلام المستدام. الجزيرة – السودان

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