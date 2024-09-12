الأمين العام لمجلس الأدوية يلتقي بالسفير الإيراني ببورتسودان

إلتقى الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسُّموم د.علي بابكر أمس بسفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية بمقر المجلس بمدينة بورتسودان . واستعرض اللقاء تطوير العلاقات بين البلدين في المجال الصحي الدوائي. و رحب الأمين العام للمجلس د.علي بابكر بزيارة السفير الايراني للمجلس وأكد على ضرورة التنسيق والتعاون في المجال الصحي، واعداً بالمساعدة على توطيد العلاقات مع الشركات الايرانية المصنعة للدواء وتطوير علاقتها بالسودان. من جانبه أكد سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية حسن شاه حسيني الاستفادة من إمكانيات الجمهورية في الإنتاج الدوائي والخدمات الطبية عموماً و تطوير العلاقات بين البلدين في المجال الصحي الدوائي. سونا

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