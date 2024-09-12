مليشيا الدعم السريع تقتل(4) من الشهداء بالريف الشمالي بينهم طفلين

قتلت المليشيا عدد من الشهداء في قصف للريف الشمالي وصلت جثمامينهم لمستشفى السروراب وتم ادخال عدد من الحالات الحرجة لغرفة العمليات بمستشفى الجزيرة إسلانج فيما تواصل المليشيا القصف لمنطقة البادوبة

ثم قصفت المليشيا المتمردة فجر اليوم الخميس مناطق الريف الشمالي كرري وأدى القصف بقرية الأحامدة ( جواز البنك الزراعي بالشهيناب إلى إستشهاد طفلين وإصابة والد الطفلين إصابة بالغة كما تسبب القصف في سقوط عدد من الجرحى تم اسعافهم لمستشفى الجزيرة إسلانج . المصدر إعلام إعلام ولاية الخرطوم

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