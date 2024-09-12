بمليار يورو.. الخليفي يحاول إدانة مبابي

كشف تقرير صحفي فرنسي، كواليس جديدة في النزاع القانوني بين نادي باريس سان جيرمان ورئيسه ناصر الخليفي ضد كيليان مبابي نجم ريال مدريد.
ذكرت صحيفة “ليكيب” أن الإدارة الباريسية قدمت مستندا يوضح أن النادي استثمر مليار يورو مقابل تواجد مبابي مع الفريق في 7 مواسم.
وأضافت أن بي إس جي يحاول بهذا المستند تبرير الضرر البالغ بقرار مبابي بالرحيل عن الفريق بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده في 30 يونيو/حزيران الماضي.
ولفتت أيضا إلى أن كيليان رفض حل التسوية القانونية الذي أوصت به رابطة الأندية الفرنسية المحترفة.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن النزاع القانوني بين مبابي والإدارة الباريسية في طريقه حاليا إلى المحاكم.
ويطالب كيليان مبابي برواتبه المتأخرة عن موسمه الأخير في النادي الباريسي بقيمة 55 مليون يورو.
كورررة
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