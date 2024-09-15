بورتسودان تشهد الثلاثاء المقبل إنعقاد ورشة إعادة اعمار ولاية الخرطوم

تنعقد ببورتسودان يوم بعد غد الثلاثاء ورشة إعادة اعمار ولاية الخرطوم تحت رعاية رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقال والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن الورشة جرى الاعداد لها بعد صدور قرار تطوير نداء الخرطوم لاعانة المحتاجين المتأثرين من الحرب الى برنامج شامل لإعادة الإعمار والتعافي وتم تعيين منسق للبرنامج وعكف المنسق مع فريق عمل من المختصين بإجراء حصر أولي للمرافق التي تضررت من الحرب.

ووجه الوالي الدعوة للوزراء ومديري الهيئات والوحدات ذوي العلاقة بموضوعات الورشة بالإضافة للخبراء والشركات ورجال المال والأعمال.

من جهته أوضح منسق برنامج إعادة الاعمار سيف الدين مختار ان الورشة ستناقش إعادة الاعمار وتحديات الواقع وإعادة الإعمار وصناعة المستقبل رؤية استراتيجية ورؤية ولاية الخرطوم للإعمار والتعافي. سونا

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