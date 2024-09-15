وثق ناشط سوداني عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إصطياد إحدى الأسماك الضخمة بالنيل الأبيض. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد الصياد الذي قام باصطياد السمكة الضخمة بإحدى القرى التابعة لولاية النيل الأبيض. وذكر المتحدث في الفيديو أن السمكة الكبيرة يبلغ وزنها حوالي 150 كيلو جرام بينما بلغ طولها حوالي 2 متر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. إصطياد أكبر “سمكة” في تاريخ النيل الأبيض بالسودان وزنها 150 كيلو وطولها 2 متر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.