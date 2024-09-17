كلية شيكان تشرع فى التدريب العملى لطلاب علوم الأشعة التشخيصية والتمريض

بدأ بمستشفى الأبيض الدولى ( الضمان) برنامج التدريب العملى لطلاب برنامج علوم الأشعة التشخيصية الدفعة الأولى الفصل الدراسى السابع بكلية شيكان بالأبيض.
و أبان دكتور مصطفى النور منسق برنامج علوم الأشعة التشخيصية بالكلية فى تصريح لسونا أن التدريب العملى إستهدف عدد 36 طالب و طالبة تم توزيعهم على أقسام الأشعة بمستشفيات الضمان و الأبيض التعليمى و المركز التشخيصى موضحا أن التدريب سيتم على الأجهزة بقسم العملية إضافة للأقسام الأخرى مشيراً إلى أن الدفعة الأولى على مشارف التخرج مما يتطلب تمكينهم من العمل بصورة متميزة و دعا الطلاب و الطالبات إلى الاجتهاد فى التدريب لرفع كفاءتهم العملية.
دكتور محمدين آدم الله جابو نائب المنسق أوضح أنه سيتم تدريب الطلاب على الأشعة السينية و الرنين المغناطيسي و الأشعة المقطعية مؤكدا أن هذا التدريب هو الثالث من سلسله الجرعات التدريبية التى سيتلقاها طلاب و طالبات الكلية مبينا أن التدريب سيستمر لمدة شهرين بمعدل ست ساعات فى اليوم.
وأشار الى إن الأيام القادمة ستشهد تدريب الدفعة الثانية من الفصل الدراسى الخامس بمستشفى الأبيض التعليمي و عدد من المستشفيات و المراكز الأخرى بمدينة الأبيض.
كما انطلق التدريب العملى لطلاب الدفعة الثالثة لبرنامج علوم التمريض الفصل الدراسى الرابع و ذلك بالتدريب العملى لمادتى الطب الباطن و الجراحة بمستشفى الأبيض التعليمي و الطوارئ و الإصابات.
و أوضحت دكتوره جميلة محمد حامد امين الشؤون العلمية بالكلية أنه تم توزيع طلاب التمريض مابين عنابر الباطنية والجراحة والعيادات المحولة مشيرة إلى أن هناك تدريب مكثف سيتم فى الفترة القادمة بهدف إعداد الطلاب بصورة جيدة حتى يتمكنوا من تقديم خدمات تمريض بالمستوى الذى يحقق الرضا للمرضى.
سونا
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