الواثق البرير: مستقبل المؤتمر الوطني مرهون بالتخلي عن أجندته الشمولية

قال الواثق البرير بأن مستقبل المؤتمر الوطني مرهون بالتخلي عن أجندته الشمولية والاعتراف بأخطائه وجرائمه والاستعداد للمحاسبة وتقديم المجرمين للعدالة. الجزيرة – السودان

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