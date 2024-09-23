اجتماع مهم في نيويورك بين وزيري الخارجية السودانية والمصرية

التقى وزير الخارجية حسين عوض، بنظيره المصري د. بدر عبد العاطي، أمس على هامش مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

شهد اللقاء تناول مسألة الأمن المائي المشترك لدولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، والتحديات ذات الصلة التي تواجه البلدين، والاتفاق على خطوات التنسيق المشترك لمواجهة أيه تحركات احادية لا تتفق مع قواعد القانون الدولي، بما يحفظ حقوق ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها: “استعرض وزير الخارجية جهود مصر في مُختلف الآليات والفعاليات الدولية بهدف دعم السودان ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، والتوصل لحل للأزمة في دولة السودان الشقيقة، بما يكفل حقن دماء الشعب السوداني وتحقيق وقف شامل لإطلاق النار، والحفاظ على مقدراته”.

وحرص الوزير المصري على تأكيد تكثيف مصر جهودها لتذليل الصعوبات أمام انتقال شاحنات المساعدات عبر المعابر التى تربطها بالسودان، مؤكداً أهمية نفاذ المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب السوداني الشقيق، وأعرب عن التقدير لاستجابة مجلس السيادة لطلبات أطراف محادثات جنيف لفتح معبر “أدري” أمام المساعدات الإنسانية.

صحيفة السوداني