الجيش السوداني يقوم بعملية كبرى في الخرطوم

الجيش السوداني - طيران حربي

قالت مصادر للجزيرة باندلاع قصف مدفعي عنيف من القواعد العسكرية التابعة للجيش السوداني على مواقع للدعم السريع بالعاصمة وتحليق مكثف للطيران الحربي بالخرطوم.

مصادر للجزيرة: اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدد من المحاور بالعاصمة الخرطوم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024.

وقالت مصادر بأن القوات البرية السودانية عبرت عددا من الكباري وتتقدم في عدة محاور.

الجزيرة – السودان