الصحة: الثالث من نوفمبر البدء في التطعيم بلقاح الملاريا

أعلن وزير الصحة السوداني د. هيثم محمد ابراهيم عن البدء في إدخال التطعيم بلقاح الملاريا المجاز من قبل منظمة الصحة العالمية، في الثالث من نوفمبر ب15 محلية بولايتي النيل الأزرق والقضارف على أن تليها عدد من المحليات ذات الاختطار العالي في العام 2025م، والذي يحتوي على أربع جرعات يتم أخذها خلال عام ونصف، مشيراً إلى ان اللقاح سيتم توزيعه على المناطق الأكثر خطورة وبها معدلات إصابة الملاريا كبيرة.

وقال مدير إدارة التحصين الموسع بوزارة الصحة الإتحادية اسماعيل العدني في تصريحات صحفية، الأربعاء أن إدخال تطعيم الملاريا وتوزيعها على المحليات التي بها أعلى نسبة إصابة، تم وفق مسح انتشار الملاريا والبلاغات التي تأتي من الطوارئ،حيث تم اختيار المحليات التي بها نسبة إصابات كبيرة بالملاريا، وتم إعتمادها، مشيراً إلى أنه تم البدء في إجراءات استلام الشحنات في العام الماضي 2023م الا ان الحرب التي شنّتها الميلشيا؛ حالت دون إكمال البدء في استلام اللقاحات.

ونوه العدني الي أن اللقاح آمن ومجاز من قبل منظمة الصحة العالمية، وأن العام الماضي تم تطوير اللقاح لاستخدامه في الطوارئ، وتمت إجازة اللقاح الثاني من قبل منظمة الصحة العالمية حيث تمت إنتاج كميات كبيرة منه، موضحاً انه تم فتح فرصة لإدخاله للمحليات ذات العبء المرضى الكبير وفق للخارطة والمسح لانتشار الملاريا ، حيث تم ادراجها للمراحل الأخرى لادخال اللقاح الجديد الثاني، والذي انتج مؤخرا وتم انتاجه بكميات كبيرة وتمت الموافقة عليه من قبل تحالف اللقاحات العالمي GAVE ، لإدخاله للمحليات ذات العبء المرضى الكبير والاختطار العالي بالاصابة الملاريا بالبلاد ،

واضاف ان جميع المحليات ستغطي بR21فاكسين، وتم عمل تقيم للوضع الأمني وتقسيم لكل المناطق في المحليات التي تم تحديدها في المرحلة الأولى،ووقع الاختيار على ولاية القضارف لادخال كل محلياتها والتي كانت موجودة و إقليم النيل الأزرق كان في سلم الأولويات، واردف “اعتمدنا إدخال اللقاح في الثالث من نوفمبر بكل من ولايتي النيل الأزرق والقضارف وسيتم تدريب المدربينTOT، وبعدها بقية المدربين بالولايتين”. ولفت العدني إلى أن التفكير في اللقاحات ناتج من الاصابات الكبيرة لهذا المرض القاتل خاصة في الدول الأفريقية التي تعاني بشكل كبير في ازدياد حالات الملاريا والمضاعفات التي تنتج عنها، وتم إنتاج اللقاح ،منوهاً الى فتح النافذة عبر التحالف العالمي للقاحات إلى توفير لقاح الملاريا للدول الفقير.