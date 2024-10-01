تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بسخرية كبيرة مقطع فيديو لنجم التيك توك الشهير أبو أحمد. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر التيكتوكر, الذي يلقب نفسه بالصاروخ الصيني, وهو يستعد لشراء عدد من الذبائح “الخرفان”. وذكر أبو أحمد, أن المناسبة هي زواجه من حسناء السوشيال ميديا التي ظهر معها في جولات عديدة على تطبيق تيك توك “ناريمان”, وسط سخرية المتابعين الذين ذكروا أن الزواج لو كان بهذه البساطة لما ظل أحد عازب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السوداني الشهير أبو أحمد يشتري “الخرفان” استعداداً للزواج من حسناء السوشيال ميديا “ناريمان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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