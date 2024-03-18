الارشيف / علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: موقع Google Drive يحصل على الوضع الداكن

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا يقدم سوى عدد قليل من تطبيقات وخدمات جوجل الوضع الداكن على الويب. والآن، يبدو ان Google Drive سوف ينضم إلى أحدث المواقع التي تتسم بالوضع الداكن.

لتفعيل هذا الوضع، اضغط على أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى > الإعدادات > عام > المظهر. جدير بالذكر ان الوضع لا يتبع وضع جهازك تلقائيًا.

يقدم Google Keep و Chat أيضًا سمات داكنة، بينما يقدم Gmail شيئًا مشابهًا، لكنه لا ينطبق على المحتويات الفعلية للبريد الإلكتروني.

وبالإضافة إلى Workspace، هناك بحث جوجل و YouTube. وبالمقارنة مع الهاتف المحمول، فإن توفر الوضع الداكن محدود نوعًا ما.

لم يتم طرح الوضع الجديد على نطاق واسع بعد، ونأمل أن تستمر جوجل في تحديث جميع تطبيقات Workspace بهذه الطريقة.

المصدر

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا