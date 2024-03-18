تكنولوجيا: موقع Google Drive يحصل على الوضع الداكن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا يقدم سوى عدد قليل من تطبيقات وخدمات جوجل الوضع الداكن على الويب. والآن، يبدو ان Google Drive سوف ينضم إلى أحدث المواقع التي تتسم بالوضع الداكن.

لتفعيل هذا الوضع، اضغط على أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى > الإعدادات > عام > المظهر. جدير بالذكر ان الوضع لا يتبع وضع جهازك تلقائيًا.

يقدم Google Keep و Chat أيضًا سمات داكنة، بينما يقدم Gmail شيئًا مشابهًا، لكنه لا ينطبق على المحتويات الفعلية للبريد الإلكتروني.

وبالإضافة إلى Workspace، هناك بحث جوجل و YouTube. وبالمقارنة مع الهاتف المحمول، فإن توفر الوضع الداكن محدود نوعًا ما.

لم يتم طرح الوضع الجديد على نطاق واسع بعد، ونأمل أن تستمر جوجل في تحديث جميع تطبيقات Workspace بهذه الطريقة.

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