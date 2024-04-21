تكنولوجيا: سوني تعقد حدث في 17 من مايو لكشف النقاب عن هاتف Sony Xperia 1 VI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة سوني يوم 17 من شهر مايو المقبل لإنطلاق حدث الشركة المقرر عقده للإعلان الرسمي عن هاتف Sony Xperia 1 VI.

شغل هاتف Xperia 1 VI عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، والتي كشفت عن بعض التفاصيل حول مواصفات وتصميم هذا الإصدار.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن هاتف Xperia 1 VI يأتي بأبعاد 161.9 في 74.5 في 8.4مم، لذا يتمتع هذا الإصدار بإتساع أكبر مقارنة بإصدارات الشركة السابقة.

وتؤكد التفاصيل على أن سوني تتبنى أبعاد جديدة في هذا الإصدار، حيث تستبدل أبعاد 21:9 المميزة للإصدارت السابقة بأبعاد 19.5:9.

كما تتخلى سوني عن الشاشة المميزة بدقة 4K في هاتف Xperia 1 VI المرتقب، حيث تدعم الهاتف بجودة عرض 2K أو Quad HD+، لدقة عرض 3200 في 1440 بيكسل.

وفي تسريبات أخرى كُشِف عن خطط سوني لدعم هاتف Xperia 1 VI بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، والتي تتضمن ثلاثة من مستشعرات “Exmor T” بدقة 48 ميجا بيكسل، على أن تتضمن الإعدادات مستشعر رئيسي وأخر telephoto.

بينما أشارت تسريبات أخرى إلى أن هذا الإصدار يضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.9 وبعد بؤري 24مم، وحجم مستشعر 1/1.35، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2، وبعد بؤري 16مم، وحجم مستشعر 1/2.5 بزوايا فائقة الإتساع، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.3 وبعد بؤري 85مم بعدسات telephoto.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن تضم الكاميرة الرئيسية فقط مستشعر Exmor T، لذا نترقب الحدث الرسمي في 17 من مايو لمزيد من التفاصيل.

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