شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي الجديد لفيس بوك يرفض الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسياسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث، عن أن شركة ميتا قديت برنامج الدردشة الآلي الجديد الخاص بها والمزود بالذكاء الاصطناعي Meta AI، والمدمج في واجهات WhatsApp وInstagram وMessenger، من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالانتخابات العامة الجارية في الهند، وفقاً لموقع gadgets360.

وقدمت الشركة مؤخرًا Meta AI في الهند، والذي يمكنه الإجابة على الأسئلة من الويب، وإنشاء الصور، وصياغة الرسائل والمقالات، ويبدو أن النموذج يرفض الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالانتخابات لتجنب حالات إنشاء معلومات مضللة، والجدير بالذكر أن الشركة أطلقت نموذجين جديدين كبيرين للغات (LLMs) من الجيل التالي من Llama 3 الأسبوع الماضي ودمجتهما مع Meta AI.

وبحسب موقع Gadgets 360 فإن طرح أي سؤال يتعلق بالانتخابات على Meta AI، بما في ذلك المعلومات الأساسية عن سياسي أو حزب سياسي، يؤدي إلى رفض إعطاء الإجابة الفعلية وإعادة توجيه المستخدم إلى موقع لجنة الانتخابات الهندية (ECI) وفي كل حالة، كان الرد القياسي هو: "قد يتعلق هذا السؤال بشخصية سياسية خلال الانتخابات العامة، يرجى الرجوع إلى موقع الانتخابات.

ومع ذلك، هناك بعض التناقضات، عندما سُئل عن التحالف الوطني التنموي الهندي الشامل (INDI Alliance)، فإنه يقدم إجابة مفصلة تسلط الضوء على تاريخ تشكيله، والأحزاب الرئيسية فيه، وما يهدف إلى القيام به، وبالنسبة لبعض السياسيين، يبدأ برنامج الدردشة الآلية في كتابة الرد، ولكن بمجرد وصوله إلى النهاية، فإنه يعيده تلقائيًا إلى الرد العام المذكور أعلاه، أما السبب الثاني فهو على الأرجح وجود خلل في تنفيذ التقييد على الذكاء الاصطناعي.

قال متحدث باسم Meta لـ TechCrunch: "هذه تقنية جديدة، وقد لا تعيد دائمًا الاستجابة التي نعتزمها، وهو نفسه بالنسبة لجميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية، منذ إطلاقنا، قمنا باستمرار بإصدار تحديثات وتحسينات لنماذجنا، ونحن مستمرون في العمل على تحسينها، ومن المرجح أن يؤدي قرار تقييد المعلومات المتعلقة بالانتخابات إلى إيقاف أي معلومات خاطئة يمكن نشرها بسبب حالات هلوسة الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، يرفض Google Gemini أيضًا الإجابة على أي استفسارات متعلقة بالانتخابات، وعندما يتم طرح سؤال حول هذا الموضوع، فإنه يجيب قائلاً: "ما زلت أتعلم كيفية الإجابة على هذا السؤال، وفي هذه الأثناء، جرّب بحث Google من ناحية أخرى، يواصل برنامج Microsoft Copilot الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالانتخابات، ولكنه يوفر فقط المعلومات التي يمكن الاستشهاد بها من مصادر على الويب، وعندما طُلب منها التنبؤ بالفائز في الانتخابات، قال: "باعتباري نموذجًا للغة الذكاء الاصطناعي، ليس لدي القدرة على التنبؤ بالأحداث المستقبلية، بما في ذلك نتائج الانتخابات"، وبالمثل، يرفض ChatGPT التابع لشركة OpenAI أيضًا تقديم إجابات تتعلق بالانتخابات في الهند.