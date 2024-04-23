تكنولوجيا: إصدار Starry Night Edition من هاتف Nubia Z60 Ultra أصبح عالميًا بمخزون محدود

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في ديسمبر 2023، أطلقت Nubia الهاتف الذكي Z60 Ultra للسوق العالمية باللون الأسود والفضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم إطلاق إصدار التصوير الفوتوغرافي للهاتف الذكي في جميع أنحاء العالم.

والآن، أعلنت العلامة التجارية عن تفاصيل توفر إصدار Stary Night Edition المرتقب من Z60 Ultra. ووفقًا لموقع Nubia الرسمي، سيكون Z60 Ultra Stary Night Edition، الذي يتميز بلوحة على طراز Van Gogh على ظهره،متاحًا للعملاء العالميين في 28 أبريل بدءًا من الساعة 14:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

ذكرت Nubia أيضًا أن توفر هذا الإصدار سيكون “محدودًا للغاية“، لذلك يمكن للعملاء المهتمين الاشتراك عبر بريدهم الإلكتروني لتلقي تذكير قبل حدث الإطلاق.

ومن حيث المواصفات، يعتبر الجهاز هو نفسه جهاز Z60 Ultra العادي ويتميز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 مقترن بذاكرة عشوائية LPDDR5x وتخزين UFS 4.0 وواجهة MyOS 14 المستندة إلى Android 14.

يحتوي الهاتف على شاشة OLED مسطحة مقاس 6.8 بوصة بدقة 2480 × 1116 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 80 واط، بالإضافة إلى مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.

يتميز الجهاز بنظام كاميرا ثلاثي مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بيريسكوب 3.2x بدقة 64 ميجابكسل. ومن الامام، يوفر الجهاز كاميرا امامية بدقة 12 ميجابكسل تحت الشاشة.

المصدر