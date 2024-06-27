تكنولوجيا: هاتف vivo T3 Lite ينطلق بمعالج Dimensity 6300 ومعدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت vivo النقاب عن هاتف vivo T3 Lite الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 6300، ويدعم معدل تحديث 90Hz، كما يتوفر بسعر يبدأ من 125 دولار.

قدمت vivo اليوم هاتف vivo T3 Lite بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ويصل السطوع في الهاتف إلى نسبة 840 nits، كما تأتي كاميرة السيلفي في نتوء القطرة بدقة 8 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم vivo هاتف T3 Lite بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14 وواجهة Funtouch OS 14، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6300، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل الرئيسي للهاتف، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، والشحن بقدرة 15W.

كما يدعم vivo T3 Lite الإتصال بشبكات 5G، ويأتي بمعايير IP64 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً يضم الهاتف منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات.

ومن المقرر أن ينطلق vivo T3 Lite بألوان الأخضر، والأسود، على أن يتوفر النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 125 دولار.

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