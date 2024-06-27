علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: وان بلس تعلن عن هاتف OnePlus Ace 3 Pro بقدرة بطارية 6100 mAh

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس عن هاتف OnePlus Ace 3 Pro الذي ينطلق بقدرة بطارية 6100 mAh، وذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام، وسعر 440 دولار.

يتميز هاتف OnePlus Ace 3 Pro بشاشة 8T LTPO OLED بحجم 6.78 إنش وتصميم منحني، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث متغير من 1-120Hz، ونسبة سطوع 4500 nits.

كما ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام في ذاكرة  LPDDR5X، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/1.8 بميزة التثبيت البصري، بينما يتميز المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وعدسات macro.

كما يتميز Ace 3 Pro بقدرة بطارية 6100 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، أيضاً يضم الهاتف نظام تبريد VC يشغل مساحة 9126مم².

ويدعم الهاتف معايير IP65 في مقاومة الماء والغبار، كما يأتي بتقنية Wi-Fi 7، والبلوتوث 5.4، أيضاً ينطلق OnePlus Ace 3 Pro بألوان الأبيض، والأخضر، والفضي التيانيتوم، ويتميز النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

المصدر

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا