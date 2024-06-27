تكنولوجيا: وان بلس تعلن عن هاتف OnePlus Ace 3 Pro بقدرة بطارية 6100 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس عن هاتف OnePlus Ace 3 Pro الذي ينطلق بقدرة بطارية 6100 mAh، وذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام، وسعر 440 دولار.

يتميز هاتف OnePlus Ace 3 Pro بشاشة 8T LTPO OLED بحجم 6.78 إنش وتصميم منحني، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث متغير من 1-120Hz، ونسبة سطوع 4500 nits.

كما ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/1.8 بميزة التثبيت البصري، بينما يتميز المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وعدسات macro.

كما يتميز Ace 3 Pro بقدرة بطارية 6100 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، أيضاً يضم الهاتف نظام تبريد VC يشغل مساحة 9126مم².

ويدعم الهاتف معايير IP65 في مقاومة الماء والغبار، كما يأتي بتقنية Wi-Fi 7، والبلوتوث 5.4، أيضاً ينطلق OnePlus Ace 3 Pro بألوان الأبيض، والأخضر، والفضي التيانيتوم، ويتميز النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

المصدر