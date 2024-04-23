شكرا لقرائتكم خبر عن لـ80 شخصًا.. "سدايا" تفتح باب التسجيل في معسكر حوكمة البيانات والان نبدء بالتفاصيل



ويهدف المعسكر إلى تأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات والمعرفة والممارسات العملية في حوكمة البيانات وسياسة تصنيفها وحماية البيانات الشخصية وفقاً لتشريعات وسياسات مكتب إدارة البيانات الوطنية.

أخبار متعلقة تُمهله 24 ساعة.. إجراء أوروبي جديد ضد تيك توك ريادة سعودية في أبحاث إنقاذ الشعاب المرجانية ودعم التنوع البيولوجي حوكمة البيانات وسيتلقى المتدربون في المعسكر أكثر من 120 ساعة تدريبية، سيتعرفون خلالها على المفاهيم الرئيسية في حوكمة البيانات، والتعرف على سياسات تصنيف البيانات، فضلاً عن تعلم سياسة مشاركة البيانات في المنظمات، وسيمنح المعسكر المتدربين شهادة معتمدة من "سدايا", إضافةً إلى تأهليهم لاختبار الحصول على شهادة احترافية في حوكمة البيانات.

ويشترط للانضمام إلى المعسكر أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن خريجي التخصصات التقنية والإدارية والقانونية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، وسيخضع المتقدمون إلى اختبار ومقابلة شخصية؛ للتأكد من مناسبة مؤهلاتهم للمعسكرات.

ودعت "سدايا" الراغبين بالانضمام إلى هذا المعسكر للتسجيل من خلال زيارة موقع أكاديمية "سدايا" من هنا، حيث سيكون 30 أبريل 2024 آخر موعد للتسجيل في المعسكر، في حين سيبدأ المعسكر حضورياً في مقر أكاديمية طويق يوم الأحد 12 مايو 2024 ويستمر 30 يومًا.

ويأتي إطلاق المعسكر في إطار مبادرات "سدايا"؛ لبناء وتطوير قدرات المختصين في مجال حوكمة البيانات من أجل سد الفجوة في هذا المجال على المستوى الوطني علاوة على تعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلةً في أكاديميتها اليوم، عن فتح باب التسجيل في معسكر حوكمة البيانات في مرحلته الثالثة؛ لتدريب 80 مواطناً ومواطنة من خريجي وخريجات التخصصات التقنية، والإدارية، والقانونية.ويهدف المعسكر إلى تأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات والمعرفة والممارسات العملية في حوكمة البيانات وسياسة تصنيفها وحماية البيانات الشخصية وفقاً لتشريعات وسياسات مكتب إدارة البيانات الوطنية.وسيتلقى المتدربون في المعسكر أكثر من 120 ساعة تدريبية، سيتعرفون خلالها على المفاهيم الرئيسية في حوكمة البيانات، والتعرف على سياسات تصنيف البيانات، فضلاً عن تعلم سياسة مشاركة البيانات في المنظمات، وسيمنح المعسكر المتدربين شهادة معتمدة من "سدايا", إضافةً إلى تأهليهم لاختبار الحصول على شهادة احترافية في حوكمة البيانات.ويشترط للانضمام إلى المعسكر أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن خريجي التخصصات التقنية والإدارية والقانونية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، وسيخضع المتقدمون إلى اختبار ومقابلة شخصية؛ للتأكد من مناسبة مؤهلاتهم للمعسكرات.ودعت "سدايا" الراغبين بالانضمام إلى هذا المعسكر للتسجيل من خلال زيارة موقع أكاديمية "سدايا" من هنا، حيث سيكون 30 أبريل 2024 آخر موعد للتسجيل في المعسكر، في حين سيبدأ المعسكر حضورياً في مقر أكاديمية طويق يوم الأحد 12 مايو 2024 ويستمر 30 يومًا.ويأتي إطلاق المعسكر في إطار مبادرات "سدايا"؛ لبناء وتطوير قدرات المختصين في مجال حوكمة البيانات من أجل سد الفجوة في هذا المجال على المستوى الوطني علاوة على تعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.