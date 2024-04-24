تكنولوجيا: هاتف Xiaomi 15 هو أول الإصدارات التي تنطلق بمعالج Snapdragon 8 Gen 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني شاومي في العمل على تطوير جيل جديد من هواتفها الذكية المميزة، ولقد أوضحت أحدث التفاصيل أن سلسلة Xiaomi 15 قد تكون أولى الإصدارات المميزة برقاقة Snapdragon 8 Gen 4 الجديدة من كوالكوم.

قدمت كوالكوم رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 خلال فعاليات “Snapdragon Summit” التي انطلقت في 25 من شهر أكتوبر 2023، ومن ثم أعلنت شاومي عن سلسلة Xiaomi 14 التي جاءت بالرقاقة الجديدة.

وفي تفاصيل جديدة جاءت من “Yogesh Brar” على منصة X، كُشِف فيها عن خطط شاومي لإطلاق سلسلة Xiaomi 15 برقاقة Snapdragon 8 Gen 4 القادمة من كوالكوم، على أن تكون سلسلة Xiaomi 15 أولى الإصدارات المميزة برقاقة كوالكوم الجديدة.

كما أكد “Yogesh Brar” على أن شاومي مازالت تتمتع بالحقوق الحصرية لإطلاق أول الهواتف المميزة بمعالج كوالكوم الجديدة، على أن يتبعها شركات وان بلس وiQOO، حيث تطلق هذه الشركات هواتف OnePlus 13 وiQOO 13 بالمعالج الجديد.

من جانب أخر تقدم كوالكوم نموذج مخصص لأجهزة Galaxy من رقاقة Snapdragon 8 Gen 4، والذي يأتي بتحسينات في الآداء إلا أن هذا النموذج سيكشف عنه بشكل رسمي في حدث سامسونج الذي يعقد في شهر يناير أو فبراير للإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy الجديدة.

أيضاً من المقرر أن تكشف كوالكوم عن رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 في فعاليات “Snapdragon Summit 2024” التي تعقد في شهر أكتوبر، ومن المقرر أن تضم الرقاقة نواة “Oryon” رئيسية.

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