تكنولوجيا: Realme تكشف عن هاتف Realme C65 5G بمعالج Dimensity 6300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme عن هاتف Realme C65 5G مؤخراً، والذي يأتي برقاقة Dimensity 6300، وكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، وسعر يبدأ من 125 دولار.

ينطلق Realme C65 5G بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتتميز بسطوع 625 nits، أيضاً تدعم الشاشة تقنية “Rainwater Smart Touch” التي تدعم تجربة سلسلة في التحكم في الشاشة في ساعات المطر، ويتوسط الشاشة ثقب لكاميرة السيلفي المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر flicker وفلاش LED.

كما ينطلق هاتف Realme C65 5G برقاقة معالج Dimensity 6300، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت رام، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 2 تيرابايت.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن بقدرة 15W، كما يدعم معايير IP54 في مقاومة الماء والأتربة، ويأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB C، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل الرئيسي.

الهاتف ينطلق بنظام تشغيل Android 14، وواجهة Realme UI 5.0، كما تؤكد Realme على أن هاتف C65 5G يدعم تحديث نظام التشغيل لمدة عامين، و3 سنوات من تحديثات برمجيات الحماية، كما يدعم الهاتف الإيماءات في الهواء، وتدعم فتحة كاميرة السيلفي نظام “Mini Capsule 2.0”.

ويأتي الهاتف بزر ديناميكي للتخصيص، مع دعم بعض من مميزات الذكاء الإصطناعي التي تعزز الآداء العام للهاتف، وأيضاً تعمل على تحسين آداء الهاتف في الألعاب لإستجابة أسرع وتحسين معدل الإطارات.

ويتوفر Realme C65 5G بألوان الأسود والأخضر، بنموذج رئيسي مميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 64 جيجا بايت بسعر 125 دولار.

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