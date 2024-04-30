شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية عرض قصص إنستجرام بشكل مجهول على أيفون وأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تفتح قصة شخص ما، سيتم إعلامه بأنك شاهدتها، حتى لو لم تكونوا أصدقاء أو تتابعان بعضكما البعض، لذا هناك عدة طرق مختلفة لتتبع طريقك خلال القصة دون أن يتم اكتشاف اهتمامك. في إطار الثقة في أن أي شخص يقرأ لديه أسباب بريئة تمامًا.

تعمل هذه الأشياء سواء كنت تستخدم إنستجرام على جهاز آيفون أو جهاز أندرويد أم لا، وأكثرها وضوحًا هي طريقة وضع الطيران المجربة والمختبرة.

وإليك كيفية القيام بذلك: افتح إنستجرام، حتى يقوم التطبيق بتحميل أحدث القصص على هاتفك، ثم اسحب لوحة الإشعارات من أعلى الشاشة للأسفل وقم بتشغيل وضع الطيران.

يمكنك بعد ذلك عرض جميع القصص بأمان دون الكشف عن هويتك، فقط تذكر أنك ستحتاج إلى إغلاق التطبيق قبل إخراج هاتفك من وضع الطيران.

ثانيًا، يمكنك اختيار حساب مختلف تمامًا، بشرط أن يكون لديك عناوين البريد الإلكتروني، يمكنك الحصول على حسابات متعددة.

الشيء الوحيد هو أنك ستحتاج إلى أن تكون صديقًا للشخص لرؤية قصصه إذا تم تعيين حسابه على خاص - ولن يقبل بعض الأشخاص الدعوات من حسابات عشوائية لا يعرفونها.

يتيح لك إنستجرام التبديل بين الحسابات بسهولة تامة، لذلك قد يكون هذا خيارًا.

كذلك يمكنك إلقاء نظرة على أحد المواقع المصممة لتتيح لك تصفح القصص دون الكشف عن هويتك.

والتحذير هنا هو أن هذه تعمل فقط إذا تم تعيين الحساب إلى عام.

ستعرض لك مواقع مثل AnonIGViewer وStoriesDown قصص Instagram بشكل مجهول دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى التطبيق.

ستتيح لك هذه المواقع أيضًا الاطلاع على عدد من المنشورات الحديثة دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.

هل سيُعلم إنستجرام الشخص إذا قمت بالتقاط لقطة شاشة أو حفظ منشوره؟

في الوقت الحالي، لا يقوم إنستجرام بإعلام المستخدمين إذا قام شخص ما بالتقاط لقطات شاشة (أو حفظها) لمنشوراته أو قصصه أو مقاطعه أو محادثات الرسائل المباشرة الدائمة الخاصة به.

وهذا هو الحال أيضًا إذا قمت بتسجيل شاشة مشاركة المستخدم.

إذا كان لدى شخص ما حساب عمل أو حساب منشئ، فسوف يتيح له إنستجرام معرفة عدد الأشخاص الذين قاموا بحفظ منشوراتهم – ولكن ليس المستخدمين الفرديين.

ومع ذلك، سيقوم إنستجرام بإخطار شخص ما إذا تم التقاط لقطة شاشة لصورة أو مقطع فيديو مختفي تم إرساله في رسالة مباشرة خاصة.