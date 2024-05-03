ماذا نتوقع من مؤتمر Google I/O 2024 واطلاقات جوجل؟

سيقام مؤتمر Google I/O 2024 هذه السنة في يوم 14 شهر مايو القادم، ينتظر الملايين حول العالم هذا المؤتمر بترقب كبير خاصة فيما يتعلق بتحديثات في مجال الذكاء الصناعي، يعتبر مؤتمر جوجل السنوي من اهم المؤتمرات التكنولوجية نظرًا لما يتم عرضه من المنتجات و التحديثات الجديدة بالإضافة إلي أهداف شركة جوجل المستقبلية، كما انها تعتبر فرصة للمطورين ليعرفوا المزيد حول لمعرفة تحديثات متصفح كروم و نظام الأندرويد.

نظرًا للتركيز الكبير الذي وضعته Google على الذكاء الاصطناعي العام الماضي، فمن المفترض أن الشركة ستستمر في التركيز على تطويرات المزبد من منتجات و تطبيقات الذكاء الاصطناعي، قد تتناول الشركة أيضًا إطلاق تحديث لتطبيق Gemini، وهو روبوت دردشة AI مبني على النصوص ومشابه لـ ChatGPT.

كانت بداية تطبيق Gemini صعبة منذ إطلاقه العام الماضي ولكن بعد وقت قصير من إطلاقه، تبين أنه يقدم معلومات غير صحيحة للمستخدمين، مما أدى إلى خسارة قيمة سوقية قدرها 100 مليار دولار لأسهم شركة جوجل، وفي الآونة الأخيرة قامت أداة إنشاء الصور الذكية التابعة لـ Gemini بتصوير الشخصيات التاريخية بشكل غير صحيح كأشخاص من ذوي البشرة السمراء، مما أدى إلى سخط وسخرية العديد من الأشخاص، واعتبرها بيتشاي المدير التنفيذي لجوجل “غير مقبولة” ولقد تحدث مؤسس شركة Google سيرغي برين عن الحادثة معلقًا “لقد أخطأنا بالتأكيد.”

أهم التوقعات حول ما ستعلنه جوجل في مؤتمر Google I/O 2024

1- نظام التشغيل أندرويد 15

قامت جوجل بإصدار النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل الجديد أندرويد 15 قبل بضعة أيام، حيث تتضح من خلال هذه النسخة بعض المزايا الجديدة التي ستصل إلى هواتف أندرويد، ومع ذلك فمن المتوقع أن تعلن جوجل عن مزايا جديدة أخرى في نظام أندرويد 15 خلال مؤتمر Google I/O 2024.

تركز النسخة الجديدة من أندرويد على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي الخصوصية والأمان، وزيادة الدعم للمبدعين والمطورين، وتحسين أداء التطبيقات، قامت جوجل بإجراء بعض التغييرات لتحسين خصوصية المستخدم وتوفير تجارب إعلانية مخصصة وفعالة، من بين المزايا الجديدة البارزة هي ميزة المشاركة الجزئية للشاشة، التي تسمح للمستخدمين بتسجيل فيديو لشاشتهم أو مشاركة جزء محدد منها، يظهر فيه نافذة لتطبيق معين دون عرض شاشة الجهاز بأكملها.

2- تطوّرات في تطبيق جوجل Gemini

تطبيق جوجل Gemini هو واحد من روبوتات الدردشة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقوم بمهام متعددة مثل إنشاء النصوص والصور والمساعدة في البرمجة، يمكن الوصول إلى هذا الروبوت سواء عبر الويب أو من خلال تطبيق Gemini على أجهزة الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.

تحدث شركة جوجل Gemini بانتظام، ومن المتوقع أن تعلن عن بعض التحديثات والميزات الجديدة في Gemini خلال مؤتمر Google I/O لعام 2024.

3- الإعلان عن هاتف Google Pixel 8a

على الرغم من أن مؤتمر Google I/O 2024 يركز بشكل أساسي على تحديثات البرمجيات ومنصة أندرويد، إلا أن جوجل تستخدمه أيضًا للكشف عن بعض الأجهزة الجديدة، في السنوات السابقة قامت جوجل بالإعلان عن سلسلة هواتف Pixel A خلال هذا المؤتمر، ومن المتوقع أن يتم الإعلان هذا العام عن هاتف Google Pixel 8a.

4- الجديد في تطبيق Flutter

اكتشف كيف يمكن لـ Flutter أن تمكنك من بناء تطبيقات ويب جميلة وحديثة، و ستكشف جوجل أيضًا عن كيفية دعم Dart وFlutter لـ WebAssembly، مما يمكن من تحسين أداء التطبيق بشكل أسرع وتكامله بسهولة مع نظام الويب، نعم مؤتمر Google I/O 2024 سيحمل أخبارًا عن Flutter رغم وجود احتمالية قتل جوجل لها في وقت مستقبلي.

5- ما الجديد في ChromeOS

ستعلن جوجل عن الاتجاه المستقبلي لـ ChromeOS، حيث تقوم جوجل بتوجيه الاستثمارات للمطورين ليقوموا بها في مجال التوزيع، وقدرات التطبيقات، وتكامل أنظمة التشغيل، وكيفية جلب المزيد من الشركاء لتحسين التجارب وجعلها مميزة من أجل إضافتها إلى Chromebooks.

6- الجديد في الويب

يوفر Baseline للمطورين وسيلة لفهم حالة توافق ميزات الويب وواجهات البرمجة التطبيقية، بفضل المعلومات الواضحة المتاحة حول حالة التوافق على مواقع الموارد الرئيسية للمطورين مثل MDN و web.dev، أصبح من الأسهل من أي وقت مضى معرفة ما إذا كانت الميزة جاهزة للاستخدام، سيغطي هذا التحديث بعض الميزات الرئيسية المنضمة الان في Baseline، مما يساعدك على إنشاء مواقع وتطبيقات أكثر جمالًا وقدرة.

7- تجارب جديدة داخل السيارة من خلال أندرويد للسيارات

سيسلط مؤتمر Google I/O 2024 الضوء على التزام شركة جوجل بمجال صناعة السيارات، وكيف تم تمكين المطورين من إحضار تجارب تطبيقات جديدة إلى السيارة، بما في ذلك العرض المتعدد والتحويل، سيتم الكشف عن أحدث الأدوات والموارد لمساعدة المطورين على تطبيق التحديثات إلى Android Auto والسيارات التي تحتوي على Google بشكل عام.

8- تحسينات برنامج Google TV ونظام تشغيل Android TV

سيكشف مؤتمر Google I/O 2024 عن تحسينات تجربة المستخدم الجديدة في Google TV والإضافات الأخيرة إلى تحديث منصة نظام التشغيل Android TV القادم. سيتم التطرق إلي كيفية جعل أدوات المطور المحدثة في Compose for TV و Android Studio أسهل من أي وقت مضى لتوفير تطبيقات رائعة لمشاهدين التلفاز.

9- تصميم أسرع وأكثر تعبيرًا باستخدام Material for Compose

سيتم الإعلان في مؤتمر Google I/O 2024 عن أخر التحديثات من Material Design، بما في ذلك تحديثات الألوان والخطوط التي تمكن المطورين من إنشاء منتجات شخصية وتجارية، مع وجود عرض شامل أكثر لـ Compose ثم سيتم التعرف على كيفية الجمع بين كل هذا مع لمحة سريعة عن Google Maps.

10- واجهة جديدة لتطبيقات المنزل

تعرف على مدى سهولة ربط تجربتك الرقمية مع الأجهزة الفعلية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات للمنزل، لجعل تطوير المنزل الذكي أسهل، تم إعداد تصور Google Home كمنصة لجميع المطورين، سيمكنك ببناء تجارب رائعة في تطبيقك الخاص باستخدام قدرات Google Home، من خلال واجهة برمجة التطبيقات للمنزل، ستحصل على امكانية الوصول إلى 600 مليون جهاز و تطبيق من Google للمنزل بالكامل، على كل من Android و iOS.

مؤتمر Google I/O 2024 السنوي يظهر أن توجهات شركة جوجل مستمرة في تحقيق التقدم والابتكار في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فمن خلال الإعلان عن مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات الجديدة، والتركيز على الاستدامة والأمان الرقمي، يؤكد مؤتمر Google I/O 2024 على التزام جوجل بتلبية احتياجات المستخدمين ومواكبة التطورات السريعة في العصر الرقمي، بفضل الابتكارات التي تم الكشف عنها، يبدو أن مستقبل التكنولوجيا مشرق ومليء بالفرص لتحسين حياة الناس وتعزيز التواصل والتفاعل بينهم.