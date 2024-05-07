تكنولوجيا: ابل تقدم رقاقة M4 لأجهزة iPad Pro بترقية لتقنية الذكاء الإصطناعي #AppleEvent

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل اليوم عن رقاقة M4 الجديدة التي تدعم الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Pro والتي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر من الجيل الثاني، وتأتي بتركيز خاص على تعزيز آداء مهام الذكاء الإصطناعي.

تضم رقاقة M4 الجديدة من ابل محرك جديد للشاشة، والذي طور بتقنية رائدة، كما يقدم المعالج آداء أقوى وأسرع في أجهزة Pro الجديدة، كما يضم المعالج الجيل الجديد من معمارية كرت الشاشة التي قدمت في رقاقة M3.

ويضم المعالج 4 من الأنوية لتعزيز الآداء، وعدد 6 من الأنوية للكفاءة، ويقدم المعالج آداء أسرع بنسبة 50% مقارنة بمعالج M2، كما يدعم معالج M4 تقنية تتبع الأشعة التي تقدم للمرة الأولى لأجهزة الآيباد.

وتعزز الرقاقة معدل الإطارات في الأجهزة 4 مرات أفضل مقارنة برقاقة M2، كما تضم محرك عصبي جديد لتقنية الذكاء الإصطناعي في شريحة تهدف إلى تعزيز آداء معالجة مهام الذكاء الإصطناعي.

وتدعم وحدة NPU داخل المعالج معالجة عمليات تصل إلى 38 تريليون عملية في الثانية، أي أسرع 60 مرة من المحرك العصبي الأول الموجود في شريحة A11 Bionic.

كما تدعم الرقاقة دفع أفضل آداء بمستوى يواكب أجهزة الحاسب الجديدة مع إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 25%.

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