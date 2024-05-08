شكرا لقرائتكم خبر عن بتصميم أنحف ومعالج أقوى.. أبرز خصائص إصدارات أيباد الجديدة من آبل والان نبدء بالتفاصيل

آيباد آير

شريحة معالجة آبل "إم 2″، وستكون متوفرة بألوان الأزرق والبنفسجي وضوء النجوم والرمادي الفاتح.

يبدأ سعر النسخة مقاس 11 بوصة من 599 دولار، وسعر النسخة مقاس 13 بوصة من 799 دولار.

عدسة كاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل كذلك.

دعم لميزة شحن قلم آبل، التي كانت ميزة حصرية في السابق لنسخ آيباد برو.

إمكانية استخدام ملحقات نسخة آيباد برو الحالية مثل الماجيك كيبورد.

مكبرات صوت ستيريو في الأعلى والأسفل.

آيباد برو

شاشات "أوليد" في كلا المقاسين، مما يوفر درجات اللون الأسود الكاملة، مع تشبع في الألوان والتباين.

تغيير مكان الكاميرا الأمامية لتصبح في الجانب الأطول مثل نسخ آيباد آير الجديدة، أنسب الوضع لمكالمات الفيديو.

النسخ أنحف بسبب تحول آبل لاستخدام شاشات "أوليد"، مما يقلل من سُمك الجهاز بضعة مليمترات. وتطلق عليه آبل "أنحف أجهزتها على الإطلاق".

الشريحة الذكية

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة "آبل" أمس الثلاثاء، عن أحدث إصدارات الحواسيب اللوحية الخاصة بها، (أيباد إير وأيباد برو)، في أول تحديث رئيسي لمجموعة الأجهزة منذ فترة طويلة.وتحدث الرئيس التنفيذي للشركة "تيم كوك" عن أبرز مميزات وخصائص الإصدارات الجديدة، وشملتتأتي النسخة الجديدة بحجمين للمرة الأولى، بعد طرح موديل بحجم 13 بوصة، وحدثت الشركة نسخة الجهاز بمقاس 11 بوصة.تتوفر النسخة الجديدة من جهاز آيباد آير بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت للموديل الأساسي، أي أنها سعة تخزينية تبلغ ضعف ما كانت عليه سعة التخزين لنسخة عام 2022.تأتي النسخ الجديدة بنفس مقاسات سابقتها 11 و13 بوصة، لكن بتغييرات في التصميم مع شريحة معالجة أقوى ومظهر أنحف وترقية في الشاشة.تبلغ السعة التخزينية الأساسية لكلا الطرازين الآن 256 جيجابايت، وتبدأ الأسعار من 999 دولار للطراز مقاس 11 بوصة، و1299 دولارا للطراز مقاس 13 بوصة.وذكرت بعض التقارير أن آبل تخلت عن شريحة "إم 3" في نسخة آيباد برو الجديدة، وانتقلت إلى أحدث شريحة معالجة لديها "إم 4".ووضحت الشركة إن شريحة المعالجة الجديدة أسرع بنسبة 50% من شريحة "إم 2" في الجيل السابق من أجهزة آيباد برو.