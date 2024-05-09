تكنولوجيا: هاتف Realme GT Neo6 ينطلق رسمياً بمعالج Snapdragon 8s Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme اليوم بشكل رسمي عن هاتف Realme GT Neo6 الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 8s Gen 3، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

يتميز هاتف Realme GT Neo6 بشاشة 8T LTPO AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث متغير من 1-120Hz، بينما تصل نسبة السطوع في الشاشة إلى 6000 nits، مع دعم تقنية HDR.

أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل، ويدعم الشاشة طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف GT Neo6 بمستشعر Sony IMX882 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري.

بينما يأتي مستشعر IMX355 بدقة 8 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع، وتتضمن إعدادات الكاميرة فلاش مزدوج.

كما ينطلق الهاتف بواجهة Realme UI 5 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5500 mAh، وتقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 120w، أيضاً ينطلق الهاتف بمعايير IP65 في مقاومة الماء والغبار.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8s Gen 3، وإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 12 أو 16 جيجا بايت رام، وإختيارات في سعة التخزين بين 256 جيجا بايت أو 1 تيربايت.

ومن المقرر أن يتوفر هذا الإصدار بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل اللون الأخضر، والبنفسجي والفضي، على أن يتوفر بسعر يبدأ من 290 دولار، ويأتي أعلى نموذج بسعة 1 تيرابايت وسعر 415 دولار.

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