شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى 5 خطوات.. كيفية حذف البيانات المحفوظة على PS5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز العديد من الألعاب بخيار يسمح لك بحذف بياناتك المحفوظة من داخل القائمة داخل اللعبة، وهي ميزة مفيدة إلى حد ما، لكن في بعض الأحيان قد ترغب فقط في الإطلاع على جميع البيانات المحفوظة على جهاز PlayStation 5 الخاص بك لإزالة البيانات المحفوظة القديمة التي أنت متأكد من أنك لن تحتاج إليها مرة أخرى أبدًا.

وإذا كنت تتطلع إلى حذف بعض البيانات المحفوظة على جهاز PS5 الخاص بك، فإليك الخطوات التي ستحتاج إلى اتباعها للقيام بذلك:

الخطوة 1: حدد أيقونة ترس الإعدادات على شاشة PS5 الرئيسية.

الخطوة 2: قم بالتمرير لأسفل وحدد البيانات المحفوظة وإعدادات اللعبة والتطبيق .

الخطوة 3: حدد البيانات المحفوظة (PS5) أو البيانات المحفوظة (PS4) .

الخطوة 4: قم بالتمرير إلى حذف .

الخطوة 5: من هنا، يمكنك تحديد المربعات بجوار حفظ البيانات لأى عدد تريده من الألعاب، ثم تحديد حذف في أسفل اليمين لحذفها كلها نهائيًا.