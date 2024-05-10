شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتمتع Google Pixel 8a بشحن لاسلكى.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد هاتف Google Pixel 8a الصديق للميزانية هاتفًا يتمتع بميزات رائعة، ويتميز بشاشة مقاس 6.1 بوصة وشريحة Google Tensor G3 مع معالج أمان Titan M2، وهو الهاتف الوحيد الذي يقل سعره عن 500 دولار والذي يحتوي على Gemini Nano، بالإضافة إلى الكاميرات والميزات الرائعة مثل Magic Editor وBest Take وMagic Eraser والمزيد، هناك الكثير أيضا من الميزات.



ولكن يبقى سؤال واحد: هل يوفر Google Pixel 8a الشحن اللاسلكي؟



يدعم Google Pixel 8a الشحن اللاسلكي باستخدام معيار Qi، مثل Google Pixel 8 و Pixel 8 Pro قبله.

يدعم هاتف Pixel 8a السابق، Pixel 7a ، الشحن اللاسلكي أيضًا ، على الرغم من الإعلان عن معيار الشحن اللاسلكي Qi2، إلا أن الهواتف الذكية التي تدعمه لم يتم الإعلان عنها، ويتضمن ذلك هاتف Pixel 8a ، على الرغم من أن Qi2 هو المعيار الأحدث، إلا أنك لن تجده على هاتف Google هذا بالتحديد.

ويحتوى هاتف Pixel 8a على بطارية بسعة 4492 مللي أمبير في الساعة تعد بتحسين بنسبة 15٪ مقارنة بهاتف Pixel 7a، ويدعم الهاتف الشحن السلكي بقوة 18 وات والشحن اللاسلكي بقوة 7.5 وات.

ويجب أن تمنحك البطارية المشحونة بالكامل يومًا على الأقل من الاستخدام قبل أن يحتاج الهاتف إلى إعادة الشحن، و بفضل ميزة توفير البطارية القصوى من Google، يمكن إطالة عمر البطارية حتى 72 ساعة.

ويعد الشحن اللاسلكي لجهاز Pixel 8a خيارًا رائعًا للشحن طوال الليل، ولكنه قد لا يكون الخيار الأفضل لإعادة الشحن السريع أثناء النهار، وتعد قدرة الشحن اللاسلكي للهاتف بقدرة 7.5 واط Qi أقل مقارنةً بالهواتف الذكية المتطورة، على سبيل المثال، يمكن لجهاز Pixel 8 شحن ما يصل إلى 12 واط باستخدام أي شاحن معتمد من Qi وما يصل إلى 18 واط مع الجيل الثاني من Pixel Stand.

ويوفر Pixel 8 Pro ما يصل إلى 12 واط مع أي شاحن لاسلكي معتمد من Qi وما يصل إلى 23 واط مع أحدث حامل Pixel.

ويحتوى أحدث هاتف من Google على مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت وهو متوفر باللون Obsidian وPorcelain وBay وAloe.