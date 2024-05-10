شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثريدز تسهل على أى شخص رؤية عدد مرات مشاهدة المنشور.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إحدى الخطوات المهمة لتطوير Threads إلى منصة وسائط اجتماعية كاملة الميزات هي أن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بمدى الوصول والتوزيع.

واليوم، يقول رئيس إنستجرام، آدم موسيري، إن الشركة تسهل على أي شخص رؤية عدد مشاهدات المنشور ، ومن المهم أن يفهم الأشخاص كيفية أداء منشورات المواضيع الخاصة بهم، لذلك نحن نطرح القدرة على الضغط في أي مكان على المنشور لعرض إجمالي عدد مرات المشاهدة.

كالعادة، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يحصل الجميع على هذا الخيار لا أراه في تطبيقي أو على الويب حتى الآن ، ولكنه سيكون بمثابة نافذة ترحيب للأداء للأشخاص المؤثرين والشركات والمستخدمين العاديين.

وإذا لم يكن هناك شيء آخر، فمن الجيد دائمًا أن تعرف أنك لا تصرخ في الفراغ فحسب، وأضاف موسيري: "أمامنا المزيد من العمل لنقوم به، لكنني أعتقد أن هذه خطوة أولى رائعة في منح المبدعين بعض البيانات التي طلبوها".

لدى منافس Instagram X أكثر من 150 مليون مستخدم شهريًا ، وفي الأسابيع الأخيرة، أضاف التطبيق ميزات مفيدة مثل التصفية التلقائية للكلمات المسيئة والقدرة على تعيين العبارات المخصصة الخاصة بك التي تريد إخفاءها عن العرض عند استخدام النظام الأساسي، إنه يختبر أيضًا القدرة على تجاهل الإشعارات الخاصة بالتفاعلات مع منشورك.

وفي الوقت نفسه، على Instagram، تبذل الشركة جهدًا لزيادة الوصول إلى المبدعين الصغار وإعطاء الأولوية للمحتوى الأصلي بدلاً من السماح للحسابات المجمعة باستغلال كل المجد.