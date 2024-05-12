تكنولوجيا: تسريب تفاصيل شاشة وكاميرا هاتف Honor 200 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يشاع حاليًا أن شركة Honor تعمل على الهواتف الذكية Honor 200 و 200 Pro.

والآن، ألقى موقع Digital Chat Station بعض الضوء على مواصفات Honor 200 Pro القادمة. ويركز التسريب بشكل أساسي على شاشة الهاتف ونظام الكاميرا.

ووفقا للتسريب، سيحتوي جهاز Honor 200 Pro على شاشة بدقة “1.5K” وفتحة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يلمح إلى تصميم “منحني قليلاً” للشاشة، لذلك من المحتمل أن يحتوي الهاتف على انحناء حافة دقيق مشابه لذلك الموجود في Honor 100 Pro.

أما بالنسبة للكاميرات، فيشير التسريب إلى مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مزود بميزة بصرية؛ تثبيت الصورة (OIS) – وهي ميزة شائعة في الهواتف المتطورة.

يذكر التسريب أيضًا عدسة مقربة بدقة 32 ميجابكسل مع تقريب بصري 2.5x وإمكانية تقريب رقمي 50x.

علاوةً على ذلك، كان من المتوقع سابقًا أن يتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وهي الشريحة الرائدة الحالية لشركة كوالكوم.

وفيما يتعلق بالإطلاق، تشير التسريبات إلى أن شركة Honor قد تطلق سلسلة هواتف Honor 200 بحلول نهاية شهر مايو الجاري.

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