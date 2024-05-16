تكنولوجيا: شراكة Google وADT تجلب ميزة جديدة للإرتقاء بالأجهزة الذكية ومعايير الحماية #GoogleIO24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنتقل الشراكة بين Google وADT إلى مستوى جديد لتعزيز معايير الحماية والآمان في الأجهزة الذكية، وذلك من خلال ميزة “Trusted Neighbor” التي تعزز أنظمة الحماية في أجهزة Nest بمستوى جديد.

تعد ميزة “الجار الموثوق به” رؤية جديدة لحماية وأمن المنزل الذكي، ولقد أعلن عن هذه الميزة خلال فعاليات مؤتمر جوجل للمطوريين للعام 2024.

وتهدف هذه الميزة إلى تحديد أفراد العائلة أو الأصدقاء الموثوق فيهم لإدراجهم في نظام الآمان الخاص بالمنزل الذكي.

ومن المقرر أن تعمل الميزة على أتمتة وقت محدد على مدار اليوم وفي بعض أحداث الطواريء، إلا أنه لا يشمل حالات الحرائق أو إقتحام المنزل، بل يهدف حالات الطوارئ البسيطة مثل تسريب المياه، أو للإعتناء بالحيوانات الأليفة، أو التحقق في حالة عدم إيقاف تشغيل الموقد عند الخروج من المنزل.

كما تعمل ميزة “Trusted Neighbor” بآلية ذكية للإستفادة من أجهزة الحماية من ADT والتي تشمل المستشعرات مع منتجات Google Nest.

ويعد التعرف وإدراك الوجوه المألوفة للنظام النقطة الرئيسية لعمل الميزة الجديدة، للمصادقة والتسجيل في أنظمة الحماية عند الحاجة، وتشمل الوجوه المألوفة أفراد الأسرة، أو الجيران، حيث يمكن للنظام أن يسمح لأي من الوجوه المألوفة التسجيل بشكل مؤقت في النظام للتعامل مع حالات الطوارئ.

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